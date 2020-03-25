Serdar Ortaç corona virüs şüphesiyle hastanede!

Serdar Ortaç korona virüsü mü oldu? Sanatçı Serdar Ortaç, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sevenlerini önce üzdü sonra sevindirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ünlü-ünsüz herkes evde kalmaya devam ediyor. Bu sabah kendini kötü hisseden Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti.



Bir taksiye binip tek başına hastaneye giden Ortaç, durumunu anlattı; Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar. MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. Tomografiye de girdim. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye…