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Şahan Göbakar Sıla'yla dalga geçti!

Usta komedyan Şahan Gökbakar, online konser sonrasında yayını kapattığını zannederek ilginç bir harekete imza atan Sıla'yı tiye aldı.

Magazin / 25 Mart 2020 Çarşamba 19:22
Şahan Göbakar Sıla'yla dalga geçti!
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Corona virüsü sebebiyle evinde kalan ve takipçilerine online konser veren Sıla, yayın sonunda “Ohh bee” şeklinde bir hareket yaptı. Bu haraket yayına da yansıdı. Yayının sona ermediğini fark eden Sıla, bir an panikledi ve ortaya komik görüntüler çıktı.

Usta komedyen Şahan Gökbakar da Sıla'nın bu anlarını taklit etti. Şahan'ın Instagram'dan Sıla'yı etiketleyerek paylaştığı eğlenceli video beğeni rekorları kırdı.

KomedyenOnlineŞahan Gökbakar

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