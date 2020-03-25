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Kıvanç ve eşi dağ evine kapandı

Kıvanç Tatlıtuğ, virüs vakaları giderek artarken eşi Başak Tatlıtuğ’la birlikte Kemerburgaz’daki evine kapandı. Çift, yaklaşık 2 haftadır orman içindeki bu kütük evden dışarı adım atmıyor.

Magazin / 25 Mart 2020 Çarşamba 08:57
Kıvanç ve eşi dağ evine kapandı

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada “evde kal” çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz’da, orman içinde bulunan evlerine kapandı.

Yaklaşık 2 haftadır evden dışarı çıkmayan Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ, dış dünyayla ilişkilerini kesti. Eve kimseyi kabul etmeyen çift, yakınlarıyla yalnızca telefon görüşmesi yapıyor.

Doğa aşığı olan ve hayvanları çok seven ikili günlerini köpekleriyle ilgilenerek ve film izleyerek geçiriyor.

KoronavirüsTelefon GörüşmesiKıvanç Tatlıtuğ

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