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Gülben Ergen’den çağrı var: İnan Güzel Yarınlara!

Türkiye yeni tip Korona Virüsle mücadele ederken Sağlık Bakanlığı en çok “Evde Kal” çağrısında bulunuyor.

Magazin / 25 Mart 2020 Çarşamba 09:38
Gülben Ergen’den çağrı var: İnan Güzel Yarınlara!
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Virüsün toplumda yayılmasının hızını engellemek için vatandaşlardan evde kalmaları isteniyor. Kamuoyunda tanınmış isimler de “Evde Kal” kampanyasına ilgiyi arttırmak için evlerinde internet üzerinden yayınlar yapıyorlar.Bu kez yeni bir hamle ise Gülben Ergen ‘den geldi…  Sanatındaki başarıları kadar; topluma duyarlı çalışmalarıyla da daima takdir toplayan Gülben Ergen evinden çekip söylediği “İnan Güzel Yarınlara” şarkısıyla dışarıya çıkmadan sosyal mesafeyi koruyan dinleyicilerine ne umut ve ışık oldu.

Gülben Ergen'in çağrısı “İnan Güzel Yarınlara...” kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Gülben Ergen

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