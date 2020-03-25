Ebru Şancı: Eşimle sürekli tartışıyoruz

Ebru Şancı 2014 yılında aşk yaşamaya başladığı Alparslan Öztürk ile 2015'te Belçika'da evlenmiş, Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmişti. Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan çiftten Ebru Şancı, eşiyle katları ayırdığını söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'i koronavirüs sebebeiyle erteleyince Ebru Şancı-Alparslan Öztürk çifti kızlarını da alıp Bodrum'daki yazlıklarına taşındı.



Ebru Şancı Instagram'da paylaştığı videoda eşine 'Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı: Benimle ve kızlarınla olacaksın' dedi. Alparslan Öztürk, Ebru Şancı'nın sözünü bitirmesini beklemeden 'Kesinlikle B şıkkı' yanıtını verdi.



Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve şunları söyledi:



Alparslan, Göztepespor'da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir'deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu. Fazla görüşemiyorduk.



Salgın korkusundan İstanbul'daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum'a geçtik. Ama aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıp, sürtüşüyoruz. Allah'tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık'