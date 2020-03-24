Acun'dan yarışmacılara korona virüs açıklaması

Alıcalı, Dominik'e gelmeden önce sadece Çin'de görülen koronavirüs salgı hakkında yarışmacılara bilgi verdi. Acun Ilıcalı, yarışmacıların aileleri veya tanıdıklarına dair herhangi bir sorun olmadığını özellikle belirtti.



Konseyde son olarak, ülkemizde her gece sağlık çalışanlarına destek olmak için yapılan alkışlı desteğe yarışmacılar da Dominik'ten katıldı. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları, bu zor günlerde ülkemizde durmaksızın çalışan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesi alkışladılar.