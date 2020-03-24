Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sinan Çetin'den şaşırtan korona yöntemi

Ünlü yapımcı Sinan Çetin, koronavirüsünden korunma yöntemi ile şaşırttı. Evinin önüne duvar ördüren Sinan Çetin'in komşuları salgını fırsat bilerek bu işlemi yaptırdığını iddia ediyor.

Magazin / 24 Mart 2020 Salı 09:22
Sinan Çetin'den şaşırtan korona yöntemi

Sinan Çetin, ev aldığı Büyükada'da olay yarattı. Çetin bir süre önce satın aldığı denize sıfır konumdaki villayı tadilata sokmuş, ada basını ünlü yönetmenin imarda usulsüzlük yaptığını, 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirerek kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığını yazmıştı. Sinan Çetin'in evinin yanındaki halka açık yolu izinsiz şekilde kapattığı iddiasıyla gündemde.

SALGINI FIRSAT BİLDİ!
İddiaya göre Sinan Çetin, villasının hemen yanında bulunan, ada halkının sahile inmek için kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı. Adalar Belediyesi'ne şikayette bulunan komşuları, Çetin'in “evde kal” kampanyasını fırsat bildiğini ileri sürdü: “Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz.”


UsulsüzlükYüzmeSinan ÇetinSauna

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar