Beyaz Gazete Ana Sayfa

Buse Terim'den Fatih Terim açıklaması

Buse Terim, dün akşam babası Fatih Terim'in korona virüsü tedavisine başlaması sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Magazin / 24 Mart 2020 Salı 10:23
Buse Terim'den Fatih Terim açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 'Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında.' ifadelerini kullandı.

'BULUNDUĞU KATA BİLE ÇIKAMAZSINIZ'
Babasının kronik rahatsızlığının bulunmamasının ve sigara içmemesinin bir avantaj olduğunu kaydeden Bahçekapılı, 'Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın. Lütfen evinizde kendinizi izole edin. Bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. İnanın bana ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, yasak. Öpemezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine bir şey olduğunda yanına gidememeyi ve dokunamamayı düşünün.' şeklinde görüş belirtti.

Herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçekapılı, 'Lütfen düşünerek hareket edin. Elimden geldiği kadar buradan bilgilendirme yapacağım. Umuyorum ülkece bu süreci minimum hasarla atlatırız.' değerlendirmesinde bulundu.

InstagramKoronavirüsSigaraFatih TerimBuse Terim

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar