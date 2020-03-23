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Şeyma Subaşı'ndan karantinada temizlik!

İtalya'dan gelen sevgilisiyle birlikte kendini karantinaya alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından güneş gözlükleriyle temizlik videosu paylaştı.

Magazin / 23 Mart 2020 Pazartesi 21:36
Şeyma Subaşı'ndan karantinada temizlik!

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yurt dışından gelenler için 14 gün karantina süresi belirlenmişti.

Şeyma Subaşı da italya'dan gelen sevgiliyle birlikte 14 günlük karantinaya girdi.

KARANTİNA GÜNLÜĞÜ

Günlerdir evden çıkamayan Subaşı, sosyal medya hesabından, takipçilerine karantina videosu paylaştı.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİYLE TEMİZLİK

Kendini temizliğe veren Subaşı, elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırtada güneş gözlükleriyle poz verdi.




Sosyal MedyaKarantinaSubaşı

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