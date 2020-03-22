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Karantina Merve Özbey’i ağlattı!

31 yaşındaki şarkıcı Merve Özbey, Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Magazin / 22 Mart 2020 Pazar 14:52
Karantina Merve Özbey’i ağlattı!

Merve Özbey, 5 gün önce kendini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Kendini karantinaya aldığını açıklayan Merve Özbey, “Yurt dışına çıkmadım ama benim için 14 günlük süreç başladı." demişti.

Özbey, geçirdiği zor günleri anlattı:

“Bugün 7. katta oturan annemi, ben sitenin bahçesinde o evinin balkonundayken gördüm. Aklım karıştı, daha çok korktum. Her korktuğumda her düştüğümde anneme koşa koşa sarılan ben bugün gördüğüme sevindim. Teyzesine hayran olan ve her gördüğünde kucağından inmeyen ben 1 metre mesafe ile teyzemi selamladım. Çok zoruma gitti. Eve geldim gizli gizli ağladım. Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün. Evde kalın ne olur!”

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