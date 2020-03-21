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Ünlü isimlerden ev konserleri

Günden güne yayılan koronavirüs nedeniyle herkes evine kapandı, etkinlikler, konserler, tiyatro oyunları, sinema filmleri iptal edildi, ancak müzik susmadı.

Magazin / 21 Mart 2020 Cumartesi 09:32
Ünlü isimlerden ev konserleri

Ünlü sanatçılar sosyal medya platformları üzerinden ‘ev konserleri' vererek sıkıntılı günlerde takipçilerine keyifli dakikalar yaşatıyor.

BU DA EV FELSEFESİ 

Aleyna Tilki, Instagram'da yaptığı canlı yayında konser vermek yerine “aşk” hakkında konuşmayı tercih etti: “Aşka inanmaktan vazgeçmeyen kalpler, ileride vazgeçerler. Çünkü canları acımıştır. Kandırılmıştır onlar, ihanete uğramıştır. Acıtmıştırlar onları düşüncesizce. O yüzden aşka inanmaktan vazgeçmiştir bazı kalpler. Ama bir süre sonra o kalpler aşksız yaşamaya alışırlar, inanmaktan vazgeçtikleri için.”




GÖKHAN TÜRKMEN  

Gökhan Türkmen'in ev konserinin konuk sanatçısı kızı Nil Rona'ydı. Küçük kız, söylediği şarkılarla canlı yayına renk kattı.



SILA SÜRPRİZİ 

Yalın, Instagram konserlerinin ikincisinde sevenlerine sürpriz yaptı, Sıla'yı ağırladı. Evlerinden yayın yapan iki ünlü isim, “Dön Demeyi Unuttum” ve “Yan Benimle” şarkılarını birlikte seslendirdi. Toplamda 462 bin kişinin izlediği yayın sonunda Sıla, Yalın'a şöyle dedi: “Yaşananlar moralimizi aşağıya çekti. Biz ne kadar moralimizi yüksek tutmaya çalışsak da küçük kuyulara düştük zaman zaman. Sen bana ‘Bunu yap, iyi gelecek' demiştin, gerçekten iyi geliyormuş. Ben de böyle bir yayın yapacağım.”




YEŞİM SALKIM 

Yeşim Salkım'ın Instagram konserini binlerce kişi izledi.



FATMA TURGUT

Fatma Turgut, Instagram'dan canlı yayın yaparak verdiği konserde sevenlerinin sorularını da yanıtladı.




SONER SARIKABADAYI 

Soner Sarıkabadayı, evinin salonunda verdiği moral konserinde takipçilerine “evinizde kalın” çağrısında bulundu. Sarıkabadayı ayrıca her gün canlı yayında konser vereceğini duyurdu.



KARSU 

Karsu da internet konseri verdi. Genç yetenek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın “Dünyadaki Türkler Evinizde” başlıklı dijital konserleri kapsamında Amsterdam'dan canlı yayın yaptı.

Sosyal MedyaInstagramTürklerKültür ve Turizm BakanlığıCanlı Yayın

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