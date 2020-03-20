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Yasmin Erbil tahammülsüz arkadaşlarını şikayet etti

Yasmin Erbil, arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Barda, babası Mehmet Ali Erbil’in hastalığı aklına gelince ağlamaya başladı. Yasmin, “Defol git, seni çekmek zorunda değiliz” diyerek kendisine küfür eden arkadaşlarını karakola şikayet etti

Magazin / 20 Mart 2020 Cuma 09:27
Yasmin Erbil tahammülsüz arkadaşlarını şikayet etti

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, arkadaşlarını ihbar etti.

Olay, 9 Ocak günü Emirgan'da bulunan lüks bir kafede meydana geldi. Babasının taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasıyla morali bozulan Yasmin Erbil, kendisini iyi hissetmediği o gün arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde babasının durumu tekrar aklına gelen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine yanındaki arkadaşları ona kötü sözler söylemeye başladı. Kendisine sinkaflı sözlerle hakaret eden arkadaşlarını ihbar eden Erbil'in şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YETER, SENİ Mİ ÇEKECEĞİZ?'

Eğlence yerinde arkadaşları Yasmin Erbil'le önce dalga geçti. Ardından bir arkadaşı 'Defol, seni çekmek zorunda mıyız?' deyip hakaret etmeye başladı. Arkadaşlarının başlarda şaka yaptığını düşünen Erbil, aynı cümlenin defalarca tekrar edilmesi sonrası mekandan ayrılarak karakola gitti.

EmirganMehmet Ali ErbilKaçışYasmin Erbil

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