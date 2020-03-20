Sinem Umaş'ın Koronavirüs paylaşımına tepki yağdı

Geçmiş yıllarda yayınlanan ahlaksız program 'Gelinim Olur musun' ile tanınan Sinem Umaş, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs hakkındaki paylaşımıyla tepki çekti.



"1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasına tepki gösteren Sinem Umaş, alınan önlemlerin abartıldığını söyledi. Umaş paylaşımında şu ifadeler yer verdi: "Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"



"Kimse gelip duyar kasmasın"

Paylaşımından dolayı kısa sürede sosyal medyada tepki çeken Sinem Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin" diyerek kendisini savundu.