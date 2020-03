Hakan Hatipoğlu karantinada yaşadıklarını anlattı

Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun Dominik'ten döndükten sonra hiç paylaşım yapmaması dikkat çekmişti. Herkesin merak ettiği Hatipoğlu, meğer karantinaya alınmış. Yaşadığı sıkıntılı günleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla anlatan sunucu “10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta… Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir” dedi.



Karantinadayken, gelecek kaygısı, ölüm korkusu ve güvende olmama hissilerinin ağır bastığını söyleyen Hakan Hatipoğlu “Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir…” diyerek duygularını paylaştı. Hatipoğlu şöyle devam etti: “Bak hayat bir anda alt üst olabiliyor. Neden kısa ve belirsiz hayatını iyi yaşamıyorsun? Soruma tek cevap vardı. Değiş Hakan. Her şey fani ve her şey boş. Ve yeni kararlar aldım hayatımla ilgili…”