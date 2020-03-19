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Zülfü Livaneli korona mı oldu?

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin koronavirüse yakalandığı ve karantinada olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Magazin / 19 Mart 2020 Perşembe 10:44
Zülfü Livaneli korona mı oldu?

Dünyayı etkisi altına alan virüsün mağdurlarından biri olarak gösterilen Zülfü Livaneli'nin test sonucunun pozitif çıktığı ve sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Livaneli, hakkında ortaya atılan bu korkutucu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu söyledi.



Livaneli'nin Küba'yı övdüğü o tweet;


Sosyal MedyaKarantina

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