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Mustafa Sandal'dan Serra Yılmaz'a olay gönderme!

Çin'den kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şiddetini arttırırken, İtalya'da yaşayan Türk-İslam düşmanı Serra Yılmaz ülkede mahsur kaldı.

Magazin / 18 Mart 2020 Çarşamba 14:39
Mustafa Sandal'dan Serra Yılmaz'a olay gönderme!

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya'da yaşayan Türk-İslam düşmanı Serra Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunup, 'İtalya'da durumlar çok kötü, mahsur kaldık, battık' sözleriyle durumun ne kadar kötü olduğunu anlatmıştı.

Karantinada kalan Serra Yılmaz'a ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan sert sözler geldi.

Önceki günlerde oyuncu Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmek istediği iddiaları çıkarken, Yılmaz'a en sert cevap şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Geçtiğimiz yıllarda “Türk'üm ama bu benim suçum değil” diyen ünlü oyuncu Serra Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından Serra Yılmaz'a verdiği cevapta, Sandal, “Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının mesajına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal MedyaKoronavirüsSerra YılmazMustafa SandalŞarkıcı

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