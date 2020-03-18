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Kaya Çilingiroğlu'dan tepki çeken koronavirüs açıklaması!

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun koronavirüs açıklamaları tepki çekti.

Magazin / 18 Mart 2020 Çarşamba 13:52
Kaya Çilingiroğlu'dan tepki çeken koronavirüs açıklaması!

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Kaya Çilingiroğlu koronavirüs açıklamasıyla eleştirilerin odağında...

Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili konuşan Çilingiroğlu'nun sözleri tepki çekti.

"Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona Virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Corona Virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok! Ne zaman biteceğini biliyor musun, ne zaman çıkacaksın evden? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum."

Sağlık BakanlığıBebekKoronavirüsCorona VirüsüKaya Çilingiroğlu

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