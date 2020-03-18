Cansel Çördük corona virüse yakalandı

Yıllar önce izdivaç programı 'Kısmetse Olur' ile adını duyuran ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Cansel Çördük'ün, corona virüs testi pozitif çıktı.



Karantinaya alınan Çörtük, kötü haberi sosyal medyada hesabından duyurdu.



Fenomen gelin adayının açıklaması şöyle:

'Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. 'Bu corona virüs olayı bana bulaşmaz' diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen.'











'Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim, karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum, çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler, yaşlıları etmiyorlar.'



'Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum. Bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil. Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor.'



'Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. İki hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır.'



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 7 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 98 vatandaşımızda corona virüs tespit edildiğini açıkladı.



Ölümcül virüs ülkemizde bir can kaybına neden olmadı. Çinli çalışanından virüsün bulaştığı 89 yaşındaki bir vatandaşımız dün gece yaşamını yitirdi.



CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?



1995 yılında doğan Cansel Çördük, üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a geldi. Terazi burcu olan Çördük, ilk olarak 'Çılgın Dersane' filminde rol aldı, Kanal D ekranlarına yayınlanan 'Kısmetse Olur' isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

