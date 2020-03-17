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'Sokağa çıkma yasağı gelsin'

Şarkıcı Seda Sayan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Magazin / 17 Mart 2020 Salı 14:26
'Sokağa çıkma yasağı gelsin'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler de alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok eğlence mekanları kapandı ve etkinlikler iptal edildi.

Şarkıcı Seda Sayan da sosyal medya hesabından, koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Sokağa çıkma yasağı gelmeli." diyen Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ÖDEMELER DONDURULSUN"
"İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli... Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz vb. tüm ödemeler dondurulmalı.

Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı...

Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli...

"KAVGALARI BİR KENARA BIRAKIN"
Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp devlet, millet kol kola, tek yumruk olup, tedbirlerimizi alıp, bunun da üstesinde geleceğiz Allah'ın izniyle...

Evde kal...

Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değil."

Sosyal MedyaKoronavirüsSeda SayanSokağa Çıkma YasağıSağlık Bakanı

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