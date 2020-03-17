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Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinayı deldi!

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Belgrad Ormanı'nda koşuya çıktı.

Magazin / 17 Mart 2020 Salı 19:18
Şeyma Subaşı ile sevgilisi karantinayı deldi!

Coronavirüs testleri negatif çıkan Guido Senia-Şeyma Subaşı çifti, 14 gün evlerinde karantinaya alınmıştı.

GÖREVLİLERLE TARTIŞTILAR

İkili karantina kurallarına uymayarak Belgrad Ormanı'nda koşuya çıktı. Çifti gören güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.

Şeyma Subaşı'yla görevliler arasında tartışma çıkarken, ikili olay yerinden uzaklaştı.

ŞEYMA SUBAŞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yurtdışından gelenlere önerilen '14 gün kuralı'na uymadığı için tepki çeken Şeyma Subaşı, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı.

“Guido yaklaşık bir aydır İtalya'da bulunmadı. Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti, iki hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”


Sosyal MedyaKarantinaŞeyma SubaşıİtalyanBelgrad Ormanı

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