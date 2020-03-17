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Murat Boz’dan şaşırtan çağrı: Hava güzel dışarı çıkın!

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan sokağa çıkma konusunda tereddüt ederken Murat Boz’un çağrısı tepki topladı

Magazin / 17 Mart 2020 Salı 15:13
Murat Boz’dan şaşırtan çağrı: Hava güzel dışarı çıkın!
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Murat Boz’dan şaşırtan çağrı: Hava güzel dışarı çıkın!Murat Boz’dan şaşırtan çağrı: Hava güzel dışarı çıkın!başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de görüldükten sonra önlemler arttırıldı. Milyonlarca insan sokağa çıkma konusunda tereddüt ederken Murat Boz bu konuda rahat davrandı.

Murat Boz: Dışarı çıktım, siz de çıkın

Murat Boz, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı canlı yayında “Hava güzel evden çıkın” çağrısı yaparak tepki topladı. Boz, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Evdeydim ama hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapıcam. Sizde çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız” dedi.

 



Murat Boz'dan takipçilerine corona virüs açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken şarkıcı Murat Boz takipçilerine '' Evde durmayın çağrısı yapmıştı''. Tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Murat Boz, ''Yanlış anlaşıldım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.''

Sosyal MedyaKoronavirüsMurat Boz

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