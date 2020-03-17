Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı

Işın Karaca ile müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. Tatilinden döndükten sonra 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadı.



Birkaç gün önce ülkeye dönen ikili, koronavirüs nedeniyle uygulanması gereken 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadı.



Şarkıcı, İstanbul'a geçip, kızı Mia'yı aldıktan sonra müzisyenin İzmir'deki evine gitti.



Çiftin, şehrin sokaklarında dolaştığı iddia edildi.



Karaca, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsüne değinmiş ve “Benim anlamadığım bir şey var! Anlayan varsa bana yazsın! Koyduğum tabloyu kardeşim Akın Büyükkaraca'nın sayfasından aldım. Diyor ki bu sene! Bakın bu sene diyorum. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 3286, normal gripten ölenlerin sayısı 85644 diğer hastalıkları yazmıyorum bile!



Halk arasında korku yaratmak çok kolay! Milleti ruh hastası ettiler yeminle! Bu kimin oyunu bilmiyorum ve altından ne çıkacak ama iyi şeyler hissetmediğim kesin! Yıkayın anam o elleri, iyi beslenin, uykunuzu alın, bağışıklığınızı güçlü tutacak besinler ve vitaminler tüketin, arada ağız burun tuzlu su yıkamaları yapın… Bir dönem el sıkmayın, öpüşmeyin yabancılarla filan... Daha ne yapabiliriz ki! Zaten böyle yaşamıyor muyuz? Ben mi bir şey kaçırdım?” demişti.

