Geri dönecek deniliyordu

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu "Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu?" diye bekleyenleri üzecek haber geldi. Düzyatan Kuruluş Osman dizisine geri dönüp dönmeyeceği sorusuyla gündeme gelmişti. Başrol Ertuğrul karakterini Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman hayranlarını üzecek fotoğraf ünlü isimden geldi. Düzyatan sakalsız halini paylaşarak diziye dönüş ümitlerini kesti.
'Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönüyor mu?' diye soranları 'Diriliş' hayranlarını üzecek haber geldi. Düzyatan sakal detayıyla Kuruluş Osman ümitlerine son verdi.
Diriliş Ertuğrul'un yıldız başrolü Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu diye bekleyenleri üzecek kare. Diriliş Ertuğrul dizisinin beğeniyle takip edilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine geri dönüp dönmeyeceği sorusuyla gündeme gelmişti. Başrol Ertuğrul karakterini Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman hayranlarını üzecek fotoğraf ünlü yıldızdan geldi. Engin Altan Düzyatan sakalsız halini paylaşarak ümitler kesildi.
TRT1 erkanlarında yayınlandığı ilk bölümden kısa süre sonra milyonlar tarafından sıkı sıkıya takip edilmeye başlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, FOX TV'de yayınlanan Kurşun dizisiyle reytin sıralamalarında üstlere çıkamayarak başarısız olup, dizisi kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Etuğrul Bey karakteriyle izleyenlerin hafızlarından yer alan Engin Altan Düzyatan'ın, Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Kuruluş Osman'da da rol alıp almayacağı iddiaları hayranlarının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi rolüyle Kuruluş Osman dizisine gireceği iddiaları sürekli gündemde yer alan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile bu tür beklentilerin oluşmasına neden olmuştu. Fakat Engin Altan Düzyatan'dan izleyicilerin ümitlerini kesen bir fotoğraf paylaşımı daha geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un beğenilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek mi? Yeni paylaştığı fotoğraf hayranlarını mutsuz etti.
Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine geri dönecek mi?
Son olarak Fox TV'de rol aldığı Kurşun dizisindeki karakteri dolayısıyla sakallarını kesen Engin Altan Düzyatan, dizinin yayından kaldırılmasıyla birlikte sakallarını kesmeyerek uzatmıştı. Bu durum ise hayranları tarafından Kuruluş Osman dizisine geri döneceği şeklinde algılanmıştı. Engin Altan Düzyatan yeni paylaştığı sakalsız fotoğrafıyla Kuruluş Osman'a geri döneceği umudyla bekleyen hayranlarının ümitlerini kesmelerine sebep oldu.
Dizinin hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya sürekli 'Diziye dönüyor musun?' sorusunu yöneltyiordu. Engin Altan Düzyatan'ın konuyla ilgili yanıtı ise şu şekilde oldu;
Diziye dönmek isteyip istemediği sorularına yanıt veren Engin Altan Düzyatan, 'Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum' yanıtını verdi.
Burak Özçivit ile ilgili de yorum yapan Düzyatan, 'Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun' şeklinde konuştu.
Paylaştığı fotoğraf ümitleri kesti
Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını uzattığında Kuruluş Osman'a geri döneceği sanılan Engin Altan Düzyatan'ın yeni paylaştığı fotoğrafın altına hayal kırıklığıyla yazılmış yorumlar yağdı.
Engin Altan Düzyatan hayranlarını ümitlendiren Instagram paylaşımında ünlü oyuncunun sakal bıraktığı görülüyordu. Fakat ünlü oyuncu hayranlarının ümitvar bekleyişi çok uzun sürmedi.
Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Fakat soru işaretleri artık yerini ümitsiz bir bekleyişe bırakmışa benziyor. Çünkü Engin Altan Düzyatan'ın son paylaştığı fotoğrafta sakallarını kısalttığı görülüyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman dizisinde, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve diziye yeniden dahil olacağı iddialarına ünlü oyuncu, 'Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani' cevabını vermişti.