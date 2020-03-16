Geri dönecek deniliyordu

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu "Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu?" diye bekleyenleri üzecek haber geldi. Düzyatan Kuruluş Osman dizisine geri dönüp dönmeyeceği sorusuyla gündeme gelmişti. Başrol Ertuğrul karakterini Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman hayranlarını üzecek fotoğraf ünlü isimden geldi. Düzyatan sakalsız halini paylaşarak diziye dönüş ümitlerini kesti.