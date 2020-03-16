Cem Yılmaz kayınvalidesiyle tanıştı

Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı önceki gün Levent'teki evinin kapısından uğurladı.



SELAM VERDİ

Araçta Serenay Sarıkaya'nın annesi, Ümran Seyran vardı. Cem Yılmaz, kızını almaya gelen Ümran Hanım ile ilk kez tanıştı. “Merhaba, nasılsınız? İyisinizdir inşallah.” dedi.



'NEYİN PEŞİNDESİNİZ?'

Bu sırada görüntülendiğini fark etti. Muhabirlere “Siz neyin peşindesiniz bakayım?” diye takıldı.



Serenay Sarıkaya'nın 15 bin TL'lik şeffaf çantasında güneş gözlüğü, güneş koruyucu ve 100 TL'lik banknotlar vardı.





