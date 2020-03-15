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Şeyma Subaşı ile sevgilisine corona virüs karantinası!

Yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün karantina altında kalma' kuralına uymadığı için eleştirilen Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia, bir gece hastanede kaldı.

Magazin / 15 Mart 2020 Pazar 12:30
Şeyma Subaşı ile sevgilisine corona virüs karantinası!

Corona virüs testleri negatif çıkan Guido Senia-Şeyma Subaşı çifti, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi.

Instagram hesabından açıklama yapan Subaşı, 'Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder, tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım' ifadelerini kullandı.

Yurtdışından gelenlere önerilen '14 gün kuralı'na uymadığı için tepki çeken Şeyma Subaşı, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı.

“Guido yaklaşık bir aydır İtalya'da bulunmadı. Beraber Courchevel'deydik. Sonrasında kendisi Tel Aviv'e geçti, iki hafta orada karantinada kaldı. Testleri yapıldı. Ve sonra buraya uçabildi. İtalyan pasaportu taşıyor olması, İtalya'dan gelmiş olması anlamına gelmiyor.”

Öte yandan Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın düşüncesiz tavrı sosyal medyada büyük tepki gördü. İlk tepki şarkıcı Demet Akalın'dan gelirken, birçok kişi ikilinin karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

Twitter hesabı üzerinden Şeyma Subaşı ve sevgilisine tepki gösteren Demet Akalın, 'E kıymete bindi bizim memleket; şimdi gitsin hadi festivallerine, partilerine' dedi.

Sosyal MedyaŞeyma SubaşıŞarkıcıDemet AkalınTıp Bayramı

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