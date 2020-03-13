Şeyma Subaşı sevgilisini savundu!

Şeyma Subaşı, önceki akşam sevgilisi Guido Senia ile birlikte bir etkinlikte boy gösterdi. Şeyma Subaşı, “Koronavirüsten dolayı ben gidemedim Guido geldi” ifadeleriyle tepki çekti.



“KARANTİNADAN DOLAYI GİDEMEDİM”



Sevgilisi ile birlikte bir organizasyon için İsrail'e gitmek istediğini dile getiren Şeyma Subaşı, “Kendisi İsrail'den yeni döndü. Ben de gitmek istedim ama karantinadan dolayı gidemedim. Gitseydim 2 hafta evde kalmak zorundaydım. Otelde bile kalamıyordum. O yüzde programımı iptal ettim. Ama o bana geldi” ifadelerini kullandı.



14 GÜN KURALINA UYMADI!



İkilinin, İsrail'deki karantinayı dikkate alırken Türkiye'de bunu hiçe sayması ise tepki çekti. Katıldığı etkinlik sonrası yurt dışından yeni gelen sevgilisi Guido ile birlikte daha sonra bir restoranda yemek yemesi, ikilinin virüsü ve uyarıları hiçe sayması olarak yorumlandı. Sağlık Bakanı'nın yurt dışından gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini gündelik hayattan tecrit etmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Şeyma ve Guido'nun bu tercihine benzer bir yaklaşımı Londra'dan dönen Kenan Doğulu ve Beren Saat de göstermiş ve tepki çekmişti.



Tepkiler üzerine Şeyma Subaşı'dan açıklama ise gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaşananları özetleyen Subaşı, şöyle konuştu:





