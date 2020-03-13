Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şeyma mikrobu çağırdı!

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia, İtalya’dan geldi ancak yurt dışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralını çiğnedi.

Magazin / 13 Mart 2020 Cuma 13:51
Şeyma mikrobu çağırdı!

Koronavirüsün tamamen yayıldığı İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi öldü.

ŞEYMA'NIN SEVGİLİSİ 14 GÜN KURALINA UYMADI
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı'nın için Türkiye'ye geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı.



Şeyma'nın sevgilisi Guido 14 gün kuralına uymadı

Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye uçuşun olmamasından dolayı Yunanistan üzerinden geldi.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, İtalya'dan döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden bir etkinlikte görüntülendi. Çiftin İtalya'dan dönmesine rağmen 14 gün karantina kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

KarantinaYurt DışıSubaşıYunanistanİtalyan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar