Şeyma mikrobu çağırdı!

Koronavirüsün tamamen yayıldığı İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.



Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi öldü.



ŞEYMA'NIN SEVGİLİSİ 14 GÜN KURALINA UYMADI

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı'nın için Türkiye'ye geldi.



Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı.







Şeyma'nın sevgilisi Guido 14 gün kuralına uymadı



Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye uçuşun olmamasından dolayı Yunanistan üzerinden geldi.



Şeyma Subaşı ve Guido Senia, İtalya'dan döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden bir etkinlikte görüntülendi. Çiftin İtalya'dan dönmesine rağmen 14 gün karantina kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.