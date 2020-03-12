Ünlü oyuncu da koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Elvis Presley'in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.





