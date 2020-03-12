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Eski aşıklar karşı karşıya!

Ebru Şallı, yıllar sonra sevgili oldukları dönemde kendisine kredi çektiren ancak ödemeyen Sinan Akçıl'dan şikayetçi oldu.

Magazin / 12 Mart 2020 Perşembe 14:06
Eski aşıklar karşı karşıya!

Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Ebru Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Sinan Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.

Ebru Şallı, 'Borcunu geri ödemedi' diyerek 2016'da ayrıldığı 3 yıllık aşkı Sinan Akçıl hakkında hukuki işlem başlattı. Müzisyen, 42 yaşındaki sunucuya olan 230 bin TL'lik borcunu ödemezse hakkında haciz işlemi başlayacak.

Şimdilerde her ikisi de başkalarıyla mutlu olan Ebru Şallı ile Sinan Akçıl, karşı karşıya geldi! Şallı'nın; 2013 ile 2016 yılları arasında aşk yaşadığı ünlü müzisyen için o dönem kredi çektiği ileri sürülmüştü. Hatta Sinan Akçıl, Şallı'ya kredi çektirdiği haberlerini 'Bana iftira atıyorlar' diyerek kesin bir dille yalanladı.

ALTI SENET YAPMIŞLAR!

Ancak Ebru Şallı, kendisine borcunu ödemediğini iddia ettiği eski aşkı için Ocak ayında hukuki işlem başlattı. Şallı'nın borcuna karşılık Sinan Akçıl'dan 6 senet aldığı da protokolde belirtildi. İstanbul İcra Müdürlüğü'nde 230 bin TL'lik icra takibi başlatan Şallı, Akçıl'ın borcunu ödememesi durumunda haciz işlemlerini başlatacak.

Akçıl, o dönem çıkan 'Sinan, Ebru'ya kredi çektirdi. Bu parayla yeni klip çekti' haberleri için 'İftira' demişti! Akçıl'la 3 yıllık aşkı 2016'da sona eren Şallı'nın şimdilerde işadamı Uğur Akkuş ile mutlu bir evliliği var.

Sinan Akçıl'da boşandığı Burcu Kıratlı ile tekrar birlikte...

Sinan AkçılHaciz İşlemiEbru ŞallıBurcu Kıratlıİcra Müdürlüğü

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