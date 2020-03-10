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Şeyma Subaşı 'yok artık' dedirten yatak hallerini paylaştı!

Şeyma Subaşı, bu kez Instagram'dan uyumadan önce paylaşımda bulundu. Yataktaki iddialı halleri, görenlere 'yok artık' dedirtti.

Magazin / 10 Mart 2020 Salı 13:51
Şeyma Subaşı 'yok artık' dedirten yatak hallerini paylaştı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, zaman zaman verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.


İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son olarak kızı Melisa'yla kar tatiline çıktı.

Tatil dönüşü ise yatak hallerini sayfasına yükledi.

Uyumadan önce Instagram'da paylaşım yapan Şeyma Subaşı, çektiğini videosunu, İngilizce bir not ile yayımladı. Özgüvenini ön plana çıkaran Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendiğini ifade edip şunları yazdı:

"Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum."

1Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, zaman zaman verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.


2İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, son olarak kızı Melisa'yla kar tatiline çıktı.3Tatil dönüşü ise yatak hallerini sayfasına yükledi.


Uyumadan önce Instagram'da paylaşım yapan Şeyma Subaşı, çektiğini videosunu, İngilizce bir not ile yayımladı. Özgüvenini ön plana çıkaran Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendiğini ifade edip şunları yazdı:5"Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum."


Özellikle son zamanlarda paylaşımlarındaki notlarını İngilizce yazan Subaşı, bu konuda takipçilerinden tepki alsa da umursamamaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumları dikkate almıyor.

InstagramSubaşıŞeyma Subaşıİngilizce

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