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Aşk bombası! O video ele verdi!

018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bir yıl birliktelik yaşadığı İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Magazin / 10 Mart 2020 Salı 14:24
Aşk bombası! O video ele verdi!

1Şevval Şahin, bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; 21 yaşındaki güzel, 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı.


3Miami'de tatil yapan çiftin beraberliği Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamasıyla ortaya çıktı.

2018 yılında katıldığı Survivor'da gönüllüler takımı adına mücadele eden Marcus'ın, Dominik macerası sadece üç hafta sürmüştü.


"Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla sosyal medyada bir pozunu paylaşarak, Marcus'a destek olmuştu.

Miami’de tatile çıkan 2018 Miss Turkey Güzeli, Instagram’da paylaştığı videolarıyla adeta ABD'li model Kendall Jenner’a meydan okumuştu.

Bahamalar tatilinden bikinili pozlarıyla gündem olan Kendall'ın paylaşımları, yaklaşık 10 milyon beğeni almıştı.

InstagramSurvivorMiss Turkey

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