Aleyna Tilki: 'Sürprizim var, ama açıklayamam!'

Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Pazar gününü kendisine ayıran Aleyna Tilki, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sevenlerine müjdeli haber veren şarkıcı, yaklaşık bir ay içinde bitecek yeni proje hazırlığında olduğunu söyledi.



Tilki, "Çok farklı bir proje hazırlıyoruz. Şöyle bir ipucu vereyim; albüm değil. Çok güzel bir sürprizim olacak ama şu anda söylemem" açıklamasında bulundu.



