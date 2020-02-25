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Selin Şekerci, hayranlarını üzdü!

Selin Şekerci ile Furkan Andıç'ın buluşması, yeni proje haberlerinin çıkmasına neden oldu.

Magazin / 25 Şubat 2020 Salı 16:07
Selin Şekerci, hayranlarını üzdü!

Oyuncu Selin Şekerci ile Furkan Andıç, yıllar önce Kaçak Gelinler isimli dizide birlikte rol almıştı. İki ünlü ismin buluşması dikkat çekmiş, yeni proje iddiaları ortaya atılmıştı.

Şekerci, haziran ayında başlayacağı iddia edilen bir dizinin kadrosunda bulunduğuna dair çıkan haberi yalanladı.

'BİZİM HABERİMİZ YOK'

Oyuncu, bu habere olan tepkisini Instagram hesabından, “Peki bundan şeyin haberi var mı? Eee şey bizim?” sözleriyle dile getirdi.

InstagramKaçakSelin Şekerci

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