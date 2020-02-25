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''Kızın olmaktan gurur duyuyorum''

Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini annesinin kanser tedavisi gördüğü döneme götürdü.

Magazin / 25 Şubat 2020 Salı 16:18
''Kızın olmaktan gurur duyuyorum''

Son günlerde Demet Akalın, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile birlikte seslendirdiği Alâ şarkısı ile gündemde olan Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Annesinin kanser tedavisi gördüğü dönemde çekilen bir fotoğrafı yayınlayan Karaca, duygusal notuyla herkesi etkiledi. İşte Işın Karaca'nın o satırları:

“Uyku tutmayan sabahlarımdanım… şarkının çıkışı, aman televizyon programına geç kalkmayım derken kargalar uyanmadan açtım gözümü. Şimdi neden bu fotoğraf? Bileniniz biliyor, annem 4 sene önce meme ve lenfoma kanseri teşhisi ile tedaviye başlamıştı. Çok şükür ki tam da bugün 4 sene önce erken tanı sayesinde annem bu, adı lanet hastalığın tüm şiddetine rağmen atlattı… Bugün 4. Sene raporlarımız temiz de çıktığına göre bizim evlerde bayram havası mevcut… Annemle uzun uzun konuştuk bu konuyu hep. Kadın öyle güçlü ve yaşam sevinci ile dolu ki, tek dediği şey şu. Ben hastalığı kabul etmedim, kemoterapi den delirdiği günleri haricinde hep güldü benim güzel annem. Dün gece benim güzel annem aile sayfamıza çok duygusal bir mesaj yazdı biz evlatlarına. Annem adı gibi, Şeniz.. Hep şenle gül güçlü kadın. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum… O zaman günaydın canlar… Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı sevgi. En kötü gününde bile iyilikle bakabilmek… Aile demek her şey demek. Seni çok seviyoruz güzel annemiz..”

Sosyal MedyaKanser TedavisiIşın KaracaDemet AkalınBayram Havası

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