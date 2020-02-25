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Defne, Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı?

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya birlikteliğinin ortaya çıkmasının ardından "Hiç konduramadım" açıklaması ile magazin gündemine gelen Defne Samyeli, sahnede gönderme yapıp yapmadığına ilişkin soruları yanıtladı.

Magazin / 25 Şubat 2020 Salı 15:58
Defne, Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı?

Büyük kızı Deren Talu ile akşam gezmesine çıkan Defne Samyeli, dün akşam Cihangir'de muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kızıyla birlikte basın mensuplarının karşısına geçen ünlü sunucu ve şarkıcı, 'Kızımla birlikte sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum gününe katıldık' dedi.

Geçtiğimiz gün sahnede söylediği 'Aldırma Gönül' şarkısıyla dikkat çeken Samyeli'ne, 'Sahnede söylediğiniz şarkı Cem Yılmaz'a gönderme mi?' sorusu yöneltildi.

47 yaşındaki güzel, 'Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sahnede 35-40 tane şarkı söylüyorum. İsterseniz hepsi bir yere gönderme olarak algılanabilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değil' ifadelerini kullandı.

Deren Talu ise 'Çok iyiyim. Projelere bakıyorum. Sürpriz işlerimiz var' dedi.

Defne SamyeliCihangirŞarkıcı

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