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Bennu Yıldırım'ın itirafı şaşırttı!

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, TRT2 ekranlarında yayınlanan, Hülya Koçyiğit’in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu.

Magazin / 25 Şubat 2020 Salı 16:24
Bennu Yıldırım'ın itirafı şaşırttı!

Yayınladığı döneme damgasını vuran ve hala tekrar bölümleriyle çok konuşulan 'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Fikret' karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'dan 8.5 yıl sonra itiraf geldi.

Yıldırımlar yaptığı açıklamada, 'Bu rolü hem tiyatro hem de dizide canlandırdım. 179 bölüm dizide, 400 oyunda tiyatroda ‘Fikret'i oynadım. Hayatımda bir karakterin 8.5 yıl süreceği aklıma gelmezdi. Fikret nedeniyle hep gözü yaşlıydım. Senaristler bana gülen karakteri az yazıyor. Neşeli sahneler yazarlarsa sevinirim.” ifadelerini kullandı.

İtiraf

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