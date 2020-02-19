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Yıldız futbolcunun kardeşi Survivor'da!

Survivor kadrosuna oldukça dikkat çekecek bir isim daha dahil oluyor.

Magazin / 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:46
Yıldız futbolcunun kardeşi Survivor'da!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, sürpriz bir karar verdi.

Güzel yıldız, İspanya'da Survivor'a katılacak.

2016 yılında Arjantin'de Big Brother yarışmasına katılan, sonrasında da aynı yarışmanın İtalyan versiyonunda boy gösteren Ivana, bu kez şansını Survivor'da deneyecek.

Kazananın 200 bin euroluk büyük ödülün sahibi olacağı yarışmada Ivana Icardi de iddialı olduğunu dile getirdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, sürpriz bir karar verdi.


Güzel yıldız, İspanya'da Survivor'a katılacak.32016 yılında Arjantin'de Big Brother yarışmasına katılan, sonrasında da aynı yarışmanın İtalyan versiyonunda boy gösteren Ivana, bu kez şansını Survivor'da deneyecek.


Kazananın 200 bin euroluk büyük ödülün sahibi olacağı yarışmada Ivana Icardi de iddialı olduğunu dile getirdi.5'Yarışmada mümkün olduğunca ilerlemek istiyorum' diyen Ivana Icardi, 'Her şeyi başarabileceğimi göstermek için çok çabalayacağım. Motivasyonum çok büyük' ifadelerini kullandı. Fotoğraflar: instagram

SurvivorİspanyaİtalyanArjantinBig Brother

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