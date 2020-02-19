Sürpriz aşk iddiası! Miray Daner ile Boran Kuzum...

Miray Daner, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisinde oynadığı dönemde rol arkadaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamış ve bu ilişki 2,5 yıl sürmüştü. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı çiftin ilişkisi ağustos 2019'da bitti. İddialara göre aşkın bitme nedeni, Aka'nın Daner'e ihanet etmesiydi.



Takvim gazetesinin haberine göre; 21 yaşındaki Miray Daner, gönlünü Aka ile aynı dizide rol aldığı eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı.



Daner ile 27 yaşındaki Kuzum'un ilişkisi ise bundan yaklaşık bir ay önce başladı.



İkilinin birlikte rol aldığı dönemde de aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak genç oyuncular bu iddiaları her seferinde yalanlamıştı.



