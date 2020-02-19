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Günün iddiası! Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Günün iddiası: "Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu kısa bir süre önce görüşmeye başladı. İki kez yemeğe çıkan ünlü oyuncular, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi kesti."

Magazin / 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:32
Günün iddiası! Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Murat Boz'dan 5 ay önce ayrıldıktan sonra uzun bir süredir yalnız olan Aslı Enver'in Uraz Kaygılaroğlu'yla görüştüğü iddia edildi. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir'in Kızı' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.

İki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.

Murat BozUraz KaygılaroğluAslı Enver

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