Günün iddiası! Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Günün iddiası: "Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu kısa bir süre önce görüşmeye başladı. İki kez yemeğe çıkan ünlü oyuncular, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi kesti."
Murat Boz'dan 5 ay önce ayrıldıktan sonra uzun bir süredir yalnız olan Aslı Enver'in Uraz Kaygılaroğlu'yla görüştüğü iddia edildi. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir'in Kızı' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.
İki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.