Günün iddiası! Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu flört mü ediyor?

Murat Boz'dan 5 ay önce ayrıldıktan sonra uzun bir süredir yalnız olan Aslı Enver'in Uraz Kaygılaroğlu'yla görüştüğü iddia edildi. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir'in Kızı' dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.



İki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.