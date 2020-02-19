Çağla Şıkel: “Hayatıma biri girebilir”

Manken ve model Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. ‘Hayatıma kimseyi almıyorum, çok az kişi var ' açıklaması Şıkel'e hatırlatınca,”Bugün de haber çıkmış, aslında bir şey demek istemedim. söylemek istediğimi de söyledim ima etmeye de çalışmadım. Hayatıma kimseyi almayacağım gibi şeyler yazmışlar bugün, hiç öyle bir şey yok. Normal bir insanım yani bende. Hayatıma biri girebilir yani' dedi.



“ÇOK AŞIK OLMAM LAZIM”



Adının işletmeci Aydın Gürhan'la anıldığı hatırlatılan Şıkel,”Yok, yok, yok. Olsa yanımda olur zaten, benimle koşturuyor olurdu. Şunu demek istedim herhangi bir aşk yaşamam, çok aşık olmam lazım, birisini yanımda görmeniz için dedim. Yanımda görürseniz gördüyseniz çok aşık olmuşumdur. Ve görürsünüz yani yanımda bu asla bir saklama olmaz' diye konuştu.



ÇAĞLA ŞIKEL’DEN MUHABİRLERE İLGİNÇ ÇIKIŞ!



Bir muhabirinin, Emre Altuğ'la ayrılığının ardından kısa sürelide mi, birlikteliğiniz olmadı mı? sorusuna Şikel,”O seni hiç ilgilendirmez ama hiç ilgilendirmez. Göreceğiniz zaman görürsünüz yani' diye konuştu. O zaman çok aşık olmadınız sorusuna,”Ona bakacağız' şeklinde konuşup soruyu geçiştirdi.



