Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı?

Murat Boz kendisine Aslı Enver'i soran gazetecilere, "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” cevabını verdi.
Murat Boz önceki gecce O Ses Türkiye'nin final programının çekimlerinden ayrılırken kameralara yakalandı. Otomobilinde seyir halindeyken görüntülenen şarkıcıya magazin muhabirleri önce 'O Ses Türkiye' hakkındaki görüşlerini sordu. 'Seda Sayan'ı tebrik ederim' diyen Boz, kazanamadığı için burukluk yaşamadığını sözlerine eklerken 'Şampiyon, hepimizin şampiyonu' dedi.
Murat Boz, Aslı Enver'le ilgili soruları ise 'Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” diyerek geçiştirdi. Aslı Enver, daha önce yaptığı açıklamada Murat Boz'la hiçbir iletişiminin kalmadığını söylemişti.