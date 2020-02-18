Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı?

Murat Boz kendisine Aslı Enver'i soran gazetecilere, "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” cevabını verdi.