Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı

Marina Yat Limanı karşısında bulunan Harem Cariye’de mikser başına geçen Durmaz, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının tıka basa doldurduğu mekanda, Benan Güngör organizatörlüğünde Kerimcan Durmaz şarkılarıyla sevenlerine harika şovlar yaptı. İki saat aralıksız eğlendiren ünlü DJ, gecenin sonunda tüm katılımcılara ve görsel şov için Harem Cariye yetkililerine teşekkür etti. Hayranlarının yoğun isteği üzerine video kaydına alan vatandaşlara da kısa şovlar yapan Durmaz, hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenleri de kırmadı. Ünlü DJ Harem Cariye’de sahne almadan önce mekan önlerinde uzun kuyruklar oluştu. İHA Muhabirlerine konuşan Durmaz “Uzun zaman olmuştu Kuşadası’na gelmeyeli. Çok heyecanlıyım. Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşatacağım” dedi.



Mekanın atmosferini ve dizaynını beğendiğini belirten Durmaz sevenlerine teşekkür ederek mekandan ayrıldı.