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Gamze Özçelik, İdlib'e umut oldu

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’nin İdlib kentine gitti.

Magazin / 13 Şubat 2020 Perşembe 16:30
Gamze Özçelik, İdlib'e umut oldu

Savaş bölgesi İdlib'deki çadırları ziyaret eden Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile getirdiği yardımları dağıttı. Ünlü oyuncu, yardım ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Özçelik, Instagram'da yayınladığı fotoğrafların altına duygusal bir de not düştü.
“Ah şu buluşmalar, ah şu gülüşler yok mu? Tüm yorgunluğa, tüm zorluğa değer ve sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın.Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin.'

Gamze Özçelik'İn paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Sosyal MedyaInstagramGamze Özçelikİdlib

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