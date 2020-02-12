İkinci aşk bombası patladı! Hadise'nin yeni aşkı...

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabıyla yeni aşkını ele verdi.



KÖPEĞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI!



Hadise'nin, 'Hekimoğlu' dizisinin yıldızı Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hadise, sosyal medya hesabında bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin paylaşımının ardından sosyal medya çalkalandı çünkü Hadise'nin fotoğrafını paylaştığı köpek Kaan Yıldırım'ın köpeğiydi.



AŞKINI GİZLEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ!



Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada 'Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama ‘Ben evlendim demem'' diyerek eğer aşk yaşarsa gizleyeceğini söylemişti.