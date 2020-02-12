Bensu Soral'dan şaşırtan itiraflar!

Bensu Soral, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Güzel oyuncu, programda samimi açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar...



Soral, Instagram hesabına fotoğraf yüklemeden önce oynadığını kabul edip 'Instagram paylaşımı yapmadan önce ben de herkes gibi üzerinde oynamalar yaptıktan sonra koyuyorum. Ama öyle ağzımı burnumu, kaşımı değil! Bazen yüzüm çok parlıyor onu düzeltiyorum.' dedi.



Güzel oyuncu, 'Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım. Sadece, doğuştan 2 dişim eksik. Bu nedenle ortodontik tedavi gördüm. İki buçuk yıl tel taktım. Teller görünümümü çok etkiledi. Şayet ortodonti de bir estetikse ki yüzüme etkisi oldu, bir tek onu yaptırdım. Onun dışında hiçbir şeyim yok.' diyerek estetik yaptırmadığını itiraf etti.



