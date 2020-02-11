Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la aşk yaşadığını kabul etti!

Defne Samyeli'den sürpriz şekilde ayrılan Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, aşk yaşadıkları iddialarına sürekli kaçamak cevaplar vermişti. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk iddialarını yaptığı açıklama ile doğruladı.





İkilinin, Yunanistan'ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri kare sosyal medyayı sallamıştı.



Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Atina'da bir kez daha objektiflere yakalandı



Ünlü çift, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.



Ünlü komedyen ile güzel oyuncunun, Yunanistan tatili bugün sona erdi



İkili ayrı ayrı İstanbul'a geldi.



Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la ilgili sorulara 'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını doğruladı.



Serenay Sarıkaya, son olarak Kerem Bürsin ile yaşıyordu ve ikili yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı.



Serenay Sarıkaya, yıllar önce oynadığı Adanalı dizisi ile ünlenmiş ve geniş hayran kitlesine sahip olmuştu.



Serenay Sarıkaya, bu aralar Alice Müzikali'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.



'GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ' Cem Yılmaz ile ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edilen Defne Samyeli'ne, Atina sokaklarında çekilen fotoğraf sorulmuştu.



Serenay ile Cem, aşk sorularına her seferinde kaçamak cevaplar vermiş, iddiaları yalanlamamışlardı.



Ünlü komedyen, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece' programında ise 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna, “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona. O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.



Sarıkaya, 'Instagram'da ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum' sözleri hatırlatılınca, “Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” ifadelerini kullanmıştı.



Oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.



Instagram'da 9 milyon takipçi bulunan Serenay Sarıkaya, sık sık paylaşımlarda bulunuyor.



Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla adeta nefes kesiyor.



Ünü yavaş yavaş ülke sınırlarını aşan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yıllarda Paris'te Bella Hadid ile çekmiş olduğu bu kare çok konuşulmuştu.







