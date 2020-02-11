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Hadise: 'Çiçeklerimin çiçek açmasına izin ver'

Ünlü şarkıcı Hadise, giydiği dekolteli elbiseleriyle ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Magazin / 11 Şubat 2020 Salı 14:31
Hadise: 'Çiçeklerimin çiçek açmasına izin ver'

Cesur pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise sosyal medya hesabında yine dekolteli bir pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Çiçekli elbisesiyle poz veren Hadise, o anları 'Çiçeklerimin çiçek açmasına izin ver' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Hadise'nin yaklaşık 400 bin beğeni alan paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.


'EDEPSİZLİK SİZİN KAFANIZDA'

Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündeme gelen Hadise, eleştiriler karşısında suskunluğunu geçtiğimiz günlerde bozmuştu.

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal MedyaŞarkıcı

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