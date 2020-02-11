Beyaz Gazete Ana Sayfa

Çağla Şıkel New York podyumunu salladı!

Ünlü model Çağla Şıkel, New York Fashion Week Moda Haftası’nda Hakan Akkaya’nın defilesinde podyuma çıktı.

Magazin / 11 Şubat 2020 Salı 15:05
Çağla Şıkel New York podyumunu salladı!

Ünlü model Çağla Şıkel, New York Fashion Week Moda Haftası'nda, Hakan Akkaya'nın ‘Justice' isimli defilesinde podyuma çıktı.

BÜYÜLEDİ!
Ünlü model Çağla Şıkel, defilede taşıdığı 3 kostümle de izleyenleri büyüledi. Defilede Neşe Karaböcek'in ‘Yali Yali', Cem Karaca'nın ‘Deniz Üstü Köpürür' ve Kazım Koyuncu'nun ‘Ey Gidi Karadeniz' şarkılarının çalınması izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Hakan Akkaya, defilede 'Destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Tim Başkanı Sayın İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkem adına çok gururluyum' konuşmasını yaptı.

Ruhsar PekcanTim BaşkanıTürkiyeHakan AkkayaNew York

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar