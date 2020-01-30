Beyaz Gazete Ana Sayfa

Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği günün ertesinde hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan eşi Murat Akıncı’dan boşandı.

Magazin / 30 Ocak 2020 Perşembe 12:02
Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı
Video için tıklayın

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer'in evlilik fotoğraflarının medyada yer almasını ardından, Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu öne sürülmüştü. Dolandırıcılık iddiaları üzerine Özer, evliliğin üzerinden 36 saat geçmeden boşanma davası açmıştı.

İstanbul 3. Aile Mahkemesinde boşanma davası bugün görüldü.

Duruşmaya, Özer ve Akıncı katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmediği için yasa gereği anlaşmalı olarak boşanamayan çiftin, karşılıklı olarak herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi.

Boşanma DavasıZerrin ÖzerDolandırıcılıkŞarkıcı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar