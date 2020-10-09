Yasmin Erbil'den o eleştirilere sert yanıt!

Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülenen Yasmin Erbil, gazetecilerin sorularına cevap verdi.



Gazeteciler Yasmin Erbile'e uzun zamandır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesinden dolayı 1 yılı aşkın süredir tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirileri sordu.



Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ise gazetecilerin bu sorusunu ti'ye aldı.



Tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'e rağmen sürekli gezdiği yönündeki eleştirilere Yasmin Erbil, "Ne yapalım, ölelim mi?" yanıtını verdi.



Geçtiğimiz gün fenomen Ali Biçim'le görüntülenen Yasmin Erbil'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüş ancak ikilinin iki yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.



Bu sefer de başka bir erkekle görüntülenen Erbil, geçtiğimiz gün Ali Bey'le görüntülendiniz sorusuna "Evet bu gün de başka bir erkek arkadaşım" diyerek alaylı şekilde güldü.



Yasmin Erbil ve arkadaşı, daha sonra VIP araçla evlerinin yolunu tuttu. 24 yaşındaki Yasmin Erbil, babası hastanede tedavi görürken cesur pozlar verdiği için de günlerce eleştirilmişti. 1995 doğumlu olan Yasmin Erbil, gece hayatı ve cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. 2018 yılında vizyona giren 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2' filmiyle oyunculuğa adım atan Yasmin Erbil, en son geçtiğimiz yıl da bir TV kanalında magazin programı sundu.